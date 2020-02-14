Избивали палкой, не давали есть: всплыли шокирующие детали о детстве Путина

Автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина" Кристина Курчаб-Редлих раскрыла ранее неизвестные подробности детства российского президента.

Как сообщает "Апостроф", в интервью телеканалу "Белсат" она рассказала, что Путин подвергался физическому насилию со стороны отчима, когда жил в Грузии.

"До поры до времени это еще можно было как-то пережить, но потом уже нет. Во-первых, этот отец его просто ужасно бил. Он выпивал и лупил палкой и рукой до такой степени, что соседи, которых расспрашивали журналисты потом грузинские, даже российские, рассказывали о том, до какой степени Вова был там заброшенный, бедный. Некоторые ему помогали. Но вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – и для матери, и для ребенка. Он был там очень несчастным", - говорит она.

Когда Путин подрос он пошел заниматься единоборствами, чтобы давать отпор в необходимой ситуации, говорит журналистка.

"Он был молчаливый, очень замкнутый, все так говорят. Он был очень одинокий и голодный очень часто, очень плохо одетый. Все, что его радовало, это рыбалка. Смешно то, что он ловил рыбу в той же реке, в которой ловил ее Сталин. Это река Кура. Вообще они были недалеко. Сталин из Гори, а Метехи в 30 километрах от Гори. Когда он еще там жил, в каждом доме был портрет Сталина. Так что он смотрел на этот портрет с самого детства", - добавила она.

Позже мать Путина решила перевести его к своим родителям в Терехино, а после не вернулась к сыну.

"Его дедушка и бабушка, то есть родители Веры Николаевны, сами себе сказали: "Хватит. Нельзя так его перебрасывать". Этот город был полон Путиных. У них были бездетные родственники в Ленинграде в возрасте. Эта женщина, жена их родственника Путина очень хотела ребенка.

И так бедный Вова, когда ему было 10 лет, опять, как пакет, был переслан – теперь в Ленинград", - сказала автор книги.

Напомним, что в сети в очередной раз высмеяли с помощью карикатуры изменения, которые вносятся в Конституцию России по распоряжению президента РФ Владимира Путина.