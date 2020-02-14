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Изменение власти в России высмеяли меткой карикатурой

пятница, 14 февраля 2020, 05:10
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В сети в очередной раз высмеяли с помощью карикатуры изменения, которые вносятся в Конституцию России по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Карикатура авторства известного художника Сергея Елкина была опубликована на странице DWна русском в Facebook.

Так, автор высмеял правки в Основной закон России с помощью двух одинаковых персонажей, один из которых подписан словом "легитимность", а второй – "правки в Конституцию", при этом правки стремительно и уверенным шагом уходят от "легитимности".

"Куда зайдем таким путем? Сергей Елкин рассматривает изменения Конституции РФ, инициированные Владимиром Путиным", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее художник Сергей Елкин высмеял отношение к прошлому у нынешнего руководства России, в частности, президента РФ Владимира Путина.

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