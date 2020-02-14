Сначала бил ногами по лицу: в Одессе произошла кровавая резня в магазине

В Одессе на улице Канатной в магазине "Лавка" в ходе конфликта между двумя пьяными людьми произошла поножовщина: один из мужчин сначала избил свою жертву руками и ногами, а когда тот упал на пол, он нанес ему несколько ударов ножом.

Как сообщили в Национальной полиции, нападавшим оказался 33-летний местный житель. Он был задержан на месте событий, а орудие преступление также было изъято.

"Два кадра стали что-то выяснять, один из них оказался гораздо активнее. Доминант начал возить своего неудачливого коллегу по прилавку, потом по полу, бить его ногами по лицу. А в финале вынул нож", - пишет сообщество "Х*евая Одесса" в Telegram.

Также в сети опубликовали видео с места событий. Его можно посмотреть по ссылке.

На опубликованных кадрах видно, что пострадавший потерял много крови. Удары ножом пришлись в район ягодиц.

Напомним, что в ночь на 8 февраля в Киеве произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку и поножовщину.