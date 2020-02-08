В Киеве возле ресторана устроили пьяную резню: фото

В ночь на 8 февраля в Киеве произошел конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку и поножовщину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

ЧП случилось около ресторана "Старе місто" по адресу улица Николая Закревского, 6а в 01:00. В заведении отдыхали две компании и между ними произошел конфликт. Он перерос в массовую драку, а потом и в резню.

"В какой-то момент один из участников потасовки достал нож. Нападавший нанес ранения двоим мужчинам: одному из них он порезал спину, а второму - спину и руку", - говорится в сообщении.

Одного пострадавшего госпитализировали в больницу, а второй отказался от госпитализации и уехал на такси.

На место прибыли правоохранители, но драка уже закончилась. Возле заведения были только двое мужчин в крови. Компания вместе на падавшим скрылась в неизвестном направлении еще до приезда полиции.

На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в Ровно полиция задержала за разбой и убийство 31-летнего жителя Здолбунова и 27-летнего местного жителя.