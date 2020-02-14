В Киеве произошла стрельба в спортзале: первые детали ЧП

14 февраля в Киеве в спортивном зале по улице Металлистов произошла стрельба, в результате которой пострадал человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, здесь произошел конфликт между двумя мужчинами.

По уточненным данным, один из них якобы препятствовал тренировке другому. Во время спора один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. После этого он скрылся с места преступления.

Пострадавшему оказали первую помощь прямо на месте.

"Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, что раненый полицейским во время преследования автомобиля в Харькове мужчина потерял много крови и находится в реанимации в больнице.