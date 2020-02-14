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В Киеве пьяный водитель на скорости влетел в маршрутку, много пострадавших: фото и видео

пятница, 14 февраля 2020, 07:35
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В четверг, 13 февраля, вечером в Киеве пьяный водитель Audi на скорости влетел в маршрутку "Богдан", пострадало четыре человека.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла около 21:30 на перекрестке Кирилловской и Хвойки.

По словам водителя маршрутки, Audi выехал на встречную полосу, чтобы объехать трамвай, из которого выходили люди. Затем он увидел маршрутку и начал крутить руль, от чего его занесло задней частью в маршрутку.

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"На текущий момент известно, что в результате аварии серьезно травмированы 4 человека, среди которых и беременная женщина, которая находилась в Audi… Кстати, свидетели говорят, что водитель Audi "бухущий в зюзю", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля в Киевской области произошло смертельное лобовое ДТП, в результате которого погиб один человек.

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