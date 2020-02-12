На трассе под Киевом произошло смертельное лобовое ДТП: видео

В Киевской области утром 12 февраля произошло смертельное лобовое ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как пишет городское сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях, авария произошла на Варшавской трассе в пгт Клавдиево.

"На месте патрульная полиция. Одна полоса перекрыта, работает регулировщик. Подробности аварии устанавливаются. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах с места событий видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения в результате столкновения. Официальных комментариев в полиции по этому поводу пока не давали.

Напомним, что в понедельник, 10 февраля, возле села Соловичи Волынской области произошло ДТП: в нем погиб участник АТО Артур Зектер.