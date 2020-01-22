Украинцам готовят сюрприз с оплатой штрафов за нарушение ПДД: что изменится

Водители в Украине смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія". Там же они могут проверить, нет ли на них неоплаченного штрафа.

21 января такое сообщение опубликовали на странице “Дія” в Facebook.

Разработчики напомнили об уже имеющейся возможности добавить цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и осаго, а также анонсировали введение возможности оплаты и проверки штрафов онлайн.

Так, сервис позволит просмотреть выписанные прямо на месте остановки штрафы, а также штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме и при помощи фотосъемки.

“И мы будем обязательно присылать push-уведомления и сообщим о штрафе”, – отмечают разработчики.

Напомним, что правительство в очередной раз разрешило не соблюдать закон в отношении "евроблях".