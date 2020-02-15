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Число погибших от коронавируса достигло новой отметки: что происходит с эпидемией

суббота, 15 февраля 2020, 08:16
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Национальная комиссия здравоохранения Китая по состоянию на 15 февраля обнародовала новые данные по количеству смертей от вспышки коронавируса в стране. Так, по состоянию на субботу число жертв достигло 1523, что на 143 больше, чем в предыдущий день.

В центральной провинции Хубэй в Китае от вспышки коронавируса 14 февраля погибло 139 человек.

Всего же в этот день в Китае было зарегистрировано 2641 новое подтвержденное заражение. Общее количество зараженных достигло 66 492.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Африке, а конкретно - в Египте. Местные власти отмечают, что коронавирус обнаружен у иностранца. Его поместили в больницу и немедленно проинформировали Всемирную организацию здравоохранения.

Детальнее о распространении вируса читайте в материале "Апострофа": Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса.

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