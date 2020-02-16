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Унесло в океан и бросило об скалы: создатель саундтрека к известному сериалу погиб страшной смертью

воскресенье, 16 февраля 2020, 10:53
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В Австралии из-за несчастного случая погиб создатель саундтрека к сериалу "Бригада" Андрей Иванов.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Карточный Домик: Россия".

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет", - сообщил журналист Михаил Козырев.

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился записью саундтреков ко многих фильмам и телесериалам в 2000 году. Самый известный - к сериалу "Бригада". Также Triplex записал саундтрек к фильму "Бой с тенью" совместно с финской рок-группой Apocalyptica.

Как сообщал "Апостроф", у таиландского острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на одном из которых находились туристы, погибли двое детей, их спасти не удалось.

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