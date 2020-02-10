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Детей спасти не удалось: на популярном курорте столкнулись катера, много раненых, фото

понедельник, 10 февраля 2020, 07:26
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Фото: Telegram

У таиландского острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на одном из которых находились туристы, погибли двое детей, их спасти не удалось.

Об этом сообщает Telegrаm-канал "Карточный домик. России".

По словам заведующего консульским отделом российской дипмиссии Владимира Пронина, на одном катере был только тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести.

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Отмечается, что в больницы доставили 21 россиянина и трех гражданин Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Двое погибших на острове Пхукет - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка из России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Таиланде военный открыл огонь по людям в торговом центре.

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