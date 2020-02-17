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Ограничения сняты: боевики на Донбассе решились на жесткие провокации

понедельник, 17 февраля 2020, 17:53
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На временно оккупированной территории Донбасса командование боевиков активизировало меры по провоцировании напряженности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В частности, у боевиков были отменены ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Кроме того, российскими пропагандистами для навязывания паники среди местного населения распространяются фейки о якобы подготовке сил ООС к наступлению в форме т.н. "блицкриг". Также распространяют ложную информацию с целью дискредитации командования ВСУ и украинских воинов.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе при перемещениях возле позиций Объединенных сил прикрываются гражданским населением, которое живет вблизи Горловки, не пренебрегая даже школьными автобусами с детьми.

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