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Под Киевом копы спасли женщину, которая пыталась зарезать себя после страшного убийства: фото

понедельник, 17 февраля 2020, 04:20
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В Киевской области правоохранители спасли женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством после совершения убийства.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Артель - паблик".

В полицию поступила информация, что женщина из села Катюжанка ударила ножом своего сожителя. Также после этого она порезала себе запястья и прикладывала нож к своей груди, чтобы зарезать себя.

Копы оперативно прибыли на место, где и остановили женщину, предотвратив самоубийство. Они оказали первую помощь до приезда скорой медпомощи.

Отмечают, что мужчину, которого сожительница ударила ножом, спасти не удалось. На данный момент 51-летняя женщина-убийца находится в больнице.

Как сообщал "Апостроф", под Кропивницким правоохранители задержали мужчину, который "заказал" убийство своей бывшей жены.

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