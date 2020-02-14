Положили лицом в пол: под Кропивницким задержали мужчину, "заказавшего" убийство супруги, фото

Под Кропивницким правоохранители задержали мужчину, который "заказал" убийство своей бывшей жены.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Чтобы задержать преступника полицейские, совместно с работниками СБУ и прокуратуры, провели спецоперацию. По их данным, мужчина "заказал" убийство своей супруги за тысячу долларов.

Правоохранители провели имитацию совершения преступления и сообщили мужу о выполнении заказа. Мужчину оперативники задержали после перечисления "исполнителю" последней части средств в одном из районных центров Кировоградской области. Его скрутили и положили лицом в землю. После этого преступника отвезли в отделение полиции.

Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье в одной из квартир мужчина зарубил топором жену и попытался убить сына, но потом повесился сам.

Также ранее в Днепре полиция задержала банду киллеров, которые в начале 2019 года совершили покушение на жизнь людей.