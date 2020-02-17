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В Днепре водитель, убегая от "копов", снес толпу пешеходов: жуткий момент попал на видео

понедельник, 17 февраля 2020, 06:44
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Фото: dp.informator.ua

В воскресенье, 16 февраля, в Днепре водитель, убегая от "копов", снес толпу пешеходов, погиб мужчина, который шел вместе с дочкой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Авария произошла на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской.

По предварительным данным, водитель Audi пытался скрыться от полиции и неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая аварийную ситуацию на дороге. В итоге он сбил трех пешеходов. После - вылетел на обочину, зацепил столб и перелетел через тротуар, едва не сбив еще двух человек.

Отмечается, что мужчина, который шел с дочкой, погиб на месте, девочка получила серьезные травмы. Кроме них, пострадал еще один мужчина. Его с места аварии в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом водитель авто, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил троих человек.

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