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На Донбассе начался "ад": тяжелый бой ВСУ с оккупантами на Донбассе попал на видео

вторник, 18 февраля 2020, 09:17
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В сеть попало видео тяжелых боев, которые начались на линии разграничения на Донбассе в ночь на 18 февраля: столкновения оценивают как самые жесткие с 2018 года.

Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На нем можно услышать звуки стрельбы тяжелой артиллерии. Как сообщалось ранее, выстрелы могут слышать люди на расстоянии многих километров от линии разграничения.

По информации штаба Операции Объединенных сил, под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Украинские войска несут потери.

По словам местных жителей, такого грохота не было слышно уже давно. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что таких боев не было с 2018 года.

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