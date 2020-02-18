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В Киеве обнаружили опасную находку, способную убить множество людей: фото

вторник, 18 февраля 2020, 18:21
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В центре Киева сотрудники СБУ выявили военное средство поражения, а также несколько емкостей с отравляющим веществом.

Об этом сообщает официальный сайт спецслужбы.

Отмечается, что в одном из гаражных помещений в центральной части столицы нашли почти 30 литров ртути, а также две боевые гранаты Ф-1 и электродетонаторы. Эксперты утверждают, что в случае взрыва найденных предметов в городе могли пострадать сотни людей и пришлось бы объявить режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным следствия, опасный тайник мог устроить лидер одной из столичных криминальных группировок, ранее судимый за совершение тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ также выявили на месте поддельные штампы и печатки органов государственной власти и других структур.

Было открыто производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием), ст.326 (нарушение правил обращения с токсинами), ст.358 (подделка документов…) УК Украины. На месте событий работает следственная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники контрразведки СБУ обнаружили в зоне ООС боевое орудие, которое злоумышленники могли готовить как орудие для осуществления теракта.

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