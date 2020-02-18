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В Украину возвращается журналист, незаконно осужденный Россией в Крыму: фото

вторник, 18 февраля 2020, 14:20
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18 февраля в Украину вернулся журналист Николай Семена, который был незаконно осужден Россией в захваченном Крыму. Оккупационный суд посчитал, что украинец оказывал поддержку терроризму.

О его возвращении сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 незаконно осужден оккупационными властями наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала Денисова.

Отметим, что в прошлом месяце с Семены сняли судимость. Он был осужден в 2017 году "Железнодорожным районным судом" к 2,5 годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года.

Напомним, что трогательное видео встречи с семьей украинского журналиста Павла Шаройко, которого осудили в Беларуси по делу о шпионаже, появилось в сети.

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