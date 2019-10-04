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Появились фото и видео с освобожденным в Беларуси украинским "шпионом"

пятница, 04 октября 2019, 16:06
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Трогательное видео встречи с семьей украинского журналиста Павла Шаройко, которого осудили в Беларуси по делу о шпионаже, появилось в сети.

Соответствующие кадры распространила на странице в Facebook уполномоченный по права человека Людмила Денисова.


Денисова напомнила, что Павел Шаройко, который работал корреспондентом "Украинского радио" в Минске, был задержан белорусскими правоохранительными органами два года назад, а 19 февраля 2018 - приговорен Верховным судом Республики Беларусь к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж.

В своих материалах журналист освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал о пропавшем Павле Грибе.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко говорил, что готов помиловать осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого белорусского гражданина Юрия Политику.

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