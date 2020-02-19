Громко плакал и кричал: в России бабушка протащила маленького ребенка на поводке по снегу, видео

В российском Красноярске поведение бабушки, которая издевалась над внуком прямо посреди улицы, стало темой для обсуждения в социальных сетях.

На опубликованных кадрах в сети видно, что ребенка горе-родственница протащила на поводке-вожжах в районе проспекта Мира.

Как говорят очевидцы необычного явления, ребенок громко плакал и кричал, так как не хотел идти с бабушкой. Люди также рассказали, что малыш несколько минут лежал на холодной земле, только после этого смог успокоиться. При этом бабушка наблюдала за ситуацией и не пыталась поднять ребенка с сырой земли.

Напомним, что в декабре прошлого года в городе Красноярске очевидцы заметили женщину, которая бежала по улице голой, бросив своего ребенка-младенца в гастрономе.