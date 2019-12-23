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Голая россиянка бегала по улицам с ребенком на руках: опубликовано видео

понедельник, 23 декабря 2019, 18:01
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В городе Красноярске (Российская Федерация) очевидцы заметили женщину, которая бежала по улице голой, бросив своего ребенка-младенца в гастрономе.

Видео этого происшествия опубликовал Telegram-канал "Красноярск №1".

По словам очевидцев, в руках у россиянки был полуторагодовалый ребенок, с которым она забежала в гастроном "Красный Яр". Женщина кричала, что ее кто-то преследует. Сотрудники магазина вызвали полицию и скорую помощь, однако женщина бросила там ребенка и одеяло, в которое была завернута, и выбежала на улицу. На тот момент на улице было минимум минус 9 градусов.


Брошенного ребенка накормили, полицейские нашли отца и поехали с ним в участок. В дальнейшем удалось найти, задержать и доставить в специализированное медучреждение также мать ребенка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице России Москве неизвестный расстрелял мужчину посреди улицы.

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