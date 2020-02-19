Не смог пережить: под Львовом профессор вуза погиб страшной смертью в кабинете, видео

В Дрогобычском педуниверситете Львовской области нашли две посмертные записки, которые оставил профессор Богдан Винницкий. Он повесился в своем кабинете.

Как говорится в сюжете ТСН, записки он оставил в разных вещах и разложил по сумкам в личные вещи.

Тело 66-летнего мужчины первой обнаружила лаборантка, которая пришла утром полить цветы.

"Все, что мне принадлежит, содержится в трех сумках и пакете. Остальные – кафедральные вещи", - написал он в одной из записок.

Во второй профессор написал, что у него постоянно болит голова и он не может с этой болью жить.

В учебном заведении профессор проработал 40 лет. Он был доктором физико-математических наук, профессором института физики, математики, экономики и инновационных технологий, а также возглавлял кафедру математики.

В окружении говорят, что мужчина не имел конфликтов дома. Его часто просили сходить врачу со своей проблемой, но тот не стал слушать.

Напомним, что в прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля сообщили о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника.