Нашли бездыханным в душе: в Житомире военный погиб страшной смертью

В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля сообщили о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника.

Как отмечают в ведомстве, тело солдата нашли в душевой кабине общежития.

Во время осмотра места происшествия криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Также стало известно, что в мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской.

По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

Напомним, что военнослужащего Нацгвардии, который не вернулся в часть после отпуска в указанные сроки, задержали в России.

Также "Апостроф" сообщал, что в Министерстве обороны Украины приняли решение направить разъяснительные письма в регионы для глав призывных комиссий, где поясняются правила отсрочки от призыва для 18 и 19-летних юношей в 2020 году.