Охватило пламя: в оккупированном Крыму произошло серьезное ЧП с военной техникой Путина, видео

В оккупированном Российской Федерацией Крыму произошло очередное чрезвычайное происшествие с военной техникой: на этот раз здесь возле одной из трасс увидели пылающий БТР.

Как говорят очевидцы событий, инцидент произошел в городе Белогорск.

Также в сети опубликовали видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что военная техника серьезно задымилась. Также видно, как ее пытаются потушить другие военные, которые, судя по всему, передвигались в одной колонне.

Никаких подробностей инцидента больше не сообщается.

Напомним, что сотрудники российской ФСБ задержали в оккупированном Россией Крыму местного жителя, ему предъявили, что он является членом украинского добровольческого батальона.