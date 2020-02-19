Под Полтавой произошла смертельная стрельба на остановке: жуткий момент попал на видео

Во вторник, 18 февраля, в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области.

По предварительным данным, между двумя группами мужчин возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и сделал несколько выстрелов в упор. В результате потерпевший получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.

Отмечается, что для задержания подозреваемого подняли весь личный состав полиции города и ориентировали все наряды полиции области. Момент стрельбы попал на видео.

В результате были задержаны предполагаемый подозреваемый, 1988 года рождения, и другие лица, которые могут быть причастны к убийству. По данному происшествию было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео начала погони за автомобилем Subaru в Харькове в четверг, 13 февраля, в результате чего полицейский ранил из пистолета нарушителя-беглеца.