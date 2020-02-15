Кровавая стрельба в Харькове: появилось видео начала погони

В сети показали видео начала погони за автомобилем Subaru в Харькове в четверг, 13 февраля, в результате чего полицейский ранил из пистолета нарушителя-беглеца.

Его опубликовали в Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)".

"Не все так однозначно", - отмечается в сообщении.

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

Напомним, мужчину, который ехал в авто на пассажирском сидении, ранил полицейский после того, как авто едва на него не наехало. В результате ЧП получил два огнестрельных ранения и на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. В полиции также выясняют, действительно ли автомобиль беглеца наехал на патрульного, который стрелял.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности о состоянии мужчины, раненного правоохранителем в Харькове в четверг, 13 февраля.

Также в пятницу, 14 февраля, стало известно, что полицейского, устроившего стрельбу в Харькове, арестовали.