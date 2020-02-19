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Снял штаны посреди улицы: в Днепре извращенец атаковал детей

среда, 19 февраля 2020, 04:05
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Мужчина-извращенец в Днепре снял штаны перед группой детей и начал демонстрировать им свои половые органы.

Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Инцидент произошел в районе заброшенной гостиницы "Парус". Очевидцы также записали действия мужчины на видео. На нем видно, как извращенец снимает штаны и начинает мастурбировать прямо перед группой подростков.

"На Парусе мужчина-извращенец устроил показательное шоу для детей. Снял штаны среди улицы и показывал свои гениталии", – сообщается в Telegram-канале "Х***ый Днепр".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Никополе неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку возле школы. К счастью, девочке удалось вырваться из рук преступника и убежать. Позже выяснилось, что в этот же день в городе напали на двух других детей.

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