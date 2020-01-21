Под Днепром педофил возле школы напал на девочку: момент попал на видео

В Никополе неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку возле школы.

Об этом сообщает NikopolNews.

Девочке удалось вырваться и убежать.

Правоохранители уже выяснили имя ребенка, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.

После публикации видео, появилась информация о том, что этот человек в этот же день напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя - учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.

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