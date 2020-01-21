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Под Днепром педофил возле школы напал на девочку: момент попал на видео

вторник, 21 января 2020, 21:40
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В Никополе неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку возле школы.

Об этом сообщает NikopolNews.

Девочке удалось вырваться и убежать.

Правоохранители уже выяснили имя ребенка, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.

После публикации видео, появилась информация о том, что этот человек в этот же день напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя - учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.

Как сообщал "Апостроф", в России задержали многодетного отца Андрея Бовта, который много лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

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