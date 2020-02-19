В Одессе произошла кровавая стрельба в салоне красоты: фото и видео

Во вторник, 18 февраля, в Одессе неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую и выстрелил несколько раз в женщину-парикмахера.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции Одессы.

Женщину 1974 года рождения госпитализировали с ранениями грудной клетки и поясницы. Стрелял неизвестный, вероятно, из травматического оружия.

Предварительно преступление квалифицировали как покушение на убийство. Обстоятельства произошедшего и личность преступника устанавливаются.

Очевидцы, которые присутствовали на месте происшествия, утверждают, что стрелок был в кепке и маске, которая закрывала часть лица. В момент нападения парикмахер обслуживала клиента, а пули попали ей в спину.





Как сообщал "Апостроф", также во вторник, 18 февраля, в Кременчуге Полтавской области произошла стрельба на остановке, в результате которой погиб мужчина.