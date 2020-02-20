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Хотел все "замять": в Киеве поймали наглого вора, фото

четверг, 20 февраля 2020, 12:48
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В киевское маршрутке №535 ранее сидевший за кражу мужчина снова взялся за свое и украл из кармана пассажира мобильный телефон. Злоумышленника удалось задержать, сейчас с ним работает полиция.

Как сообщает "Киев оперативный" в социальных сетях, пассажир неожиданно почувствовал прерывание музыки в блютуз-наушниках, после чего заметил пропажу телефона.

"Я быстро остановил маршрутку и выбежал, подозрительный, как по мне, был только этот мужчина.

Словив его, пригрозил, что дам по лицу, он начал говорить: "малый тихо, сейчас верну" в итоге отдает телефон. После этого он быстро начал убегать в сторону ул. Здолбуновской, я за ним. Позвонил другу который работает у СильверБриза, он выбежал и увидел данного мужчину и уже вместе его задержали", - рассказала жертва вора.

По данным паблика, рецидивиста зовут Ковтун Владислав Валерьевич, 1983 года рождения.

Напомним, что в сети попали кадры с камер наблюдения, на которых виден процесс ограбления припаркованных машин в Киеве.

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