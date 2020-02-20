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Как грабят авто в Киеве: в сети раскрыли "схему" и показали видео

четверг, 20 февраля 2020, 01:15
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В сети попали кадры с камер наблюдения, на которых виден процесс ограбления припаркованных машин в Киеве.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Los Solomas".

Запись была сделана в жилом комплексе "Campus" в Соломенском районе. На ней можно увидеть, как вор осторожно подходит к машинам, смотрит, лежит ли там что-то внутри, разбивает стекло и лезет внутрь.

"Таких случаев в Соломенском районе и в целом в Киеве очень много . Вопрос куда смотрит полиция остаётся открытым. Пока подобные организмы ходят по улицам советуем ничего не оставлять в машине , даже если сумка пустая то грабитель этого не знает и как минимум вы попадете на замену стекла", – говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", 19 февраля в Киеве мужчина попытался совершить ограбление в метро, но его поймали на горячем.

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