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Люди боятся, никто не предупреждал: жительница Новых Санжаров рассказала о настроениях в поселке

четверг, 20 февраля 2020, 16:24
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Жители Новых Санжаров рассказали о том, как относятся к приезду эвакуированных из Китая украинцев. Люди говорят, что заранее их никто не предупреждал.

Как рассказала "Апострофу" жительница Новых Санжар Ирина Заец, она переживает за себя и своих близких.

"Я вышла из дома - вижу на центральной улице стоит полиция, проверяют машины. Все заворушки ближе к военному санаторию, там мост перекрывают. На улицах спокойно.

Конечно, у населения паника. Люди боятся, потому что военный санаторий находится почти в центре Новых Санжар. Считай, через забор люди живут. Никто об этом заранее не предупреждал. Вчера начались слухи, но тогда все выяснилось. Если бы людям начали раньше говорить, готовить, то может такой паники и не было. Но они, возможно, хотели сделать все по-тихому, пока во Львове протестуют", - говорит она.

При этом женщина отмечает, что ей страшно, хотя и жалко людей, которых привезли сюда.

"Они приехали к себе домой, а их так встречают. Дай бог, чтобы они были здоровы. Но мы же не знаем, что будет через две недели, правда?" - добавила она.

Напомним, что в Новых Санжарах Полтавской области обострилась ситуация в связи с ожидаемым прибытием туда эвакуированных из Китая украинцев.

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