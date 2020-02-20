Столкновения активистов и полиции в Новых Санжарах: онлайн трансляция

В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области активисты перекрыли все въезды в райцентр, куда везут эвакуированных из Китая людей.

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14:20 В Новые Санжары прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Он успокаивает протестующих и объясняет им, что все в порядке и под контролем. Но кажется, позицию местных не изменить - они все так же против приезда эвакуированных.

13:40 В Новых Санжарах люди жгут шины, здесь происходят масштабные столкновения с правоохранителями.

"Мой сын целую ночь стоял под санаторием. В санаторий "Новые Санжары" сошлись все Новые Санжары, вся Лелюховка и Судиевка. Люди видели два БТРа и два автобуса, направившихся к санаторию. Они проехали по мосту в поселке, людей, перекрывавших мост, оттуда разогнали. Кое-кто рассказывает, что людей били. В Новых Санжарах большая паника, к людям никто не вышел и ничего официально не сказал", - говорит местная жительница.

Автомобилисты заблокировали дороги, из-за чего на автодороге "Полтава - Кременчуг" образовалась пробка протяженностью 10 км. Полицейские пропускают туда только автомобили скорой, полиции и военных.

"В случае прибытия гостей будем жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу", - отметили пикетчики.

В то же время председатель Полтавского облсовета Александр Беленький созывает внеочередную сессию облсовета. Она состоится 21 февраля в 10:00. Ожидается, что здесь будет присутствовать и руководство Минздрава.

Ранее в Харьковской области силовики начали "зачистку" дороги от протестующих, которые подняли бунт против прилета украинцев.