Появились жесткие фотожабы на панику вокруг эвакуации украинцев из Китая

Украинцы активно обсуждают сегодняшние события, связанные с эвакуацией украинских граждан с территории Китая, где бушует смертельный коронавирус. На эту тему также создали немало фотожаб.

В ряде украинских областей люди, охваченные паникой, вышли блокировать трассы и палить шины, чтобы не допустить привоза эвакуированных. В сети критикуют действия таких митингующих, так как люди, которых эвакуировали, не являются зараженными и повода для паники нет.

В свою очередь активисты утверждают, что готовы ложиться под колеса автобусов, на которых будут вести украинцев.

Напомни, что в Новых Санжарах Полтавской области обострилась ситуация в связи с ожидаемым прибытием туда эвакуированных из Китая украинцев.