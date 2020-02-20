В четверг, 20 февраля, в Украине сел самолет, на борту которого находятся украинцы, эвакуированные из охваченного смертельным коронавирусом Китая. Из-за этого в Полтавской области уже начались акции протеста. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент.

11:20 Самолет из Уханя с эвакуированными украинцами вылетел из Борисполя в международный аэропорт "Харьков".

10:35 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с прибытием в страну самолета с эвакуированными из Уханя людьми. Он сообщил, что эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.

"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове", - отметил Зеленский.

По его словам, в течение двух недель госпиталь будет наиболее охраняемым объектом в стране.

"Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии", - добавил глава государства.

10:12 Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что место приземления самолета с эвакуированными украинцами и иностранцами из Ухани было решено не афишировать из-за "некоторых политических сил".

"Почитайте прессу и вы поймете, почему не сообщается. Некоторые политические силы решили на человеческой беде поднять "хайп", все эти вещи. Поэтому и не сообщается", - сказал он.

09:48 Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После этого он вылетит в международный аэропорт "Харьков". По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту здоровы и могут продолжать полет.

В то же время в поселке Новые Санжары на Полтавщине люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в местный санаторий Нацгвардии привезли украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.

09:35 В Харьковском аэропорту начал дежурство спецтранспорт, спасатели и скорая помощь, которые ожидают прибытие самолета с эвакуированными из китайского Уханя украинцами. Информацию уже подтвердил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Если прибудет борт в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Пока неизвестно, это правительство координирует перемещения людей", - сказал он.

При этом он призвал не сеять панику.

"Я, обращаясь к людям, хочу сообщить: во-первых, что все те люди, а их 73 человека, которые прибывают в Украину, они здоровы. Они прошли проверку сначала китайскими врачами, после этого наши врачи тоже их проверили. Мы знаем на сегодняшний день, что четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус, не были приняты на борт", - добавил он.

Также стало известно, что в терминал Харьковского аэропорта эвакуированных украинцев пускать не будут. Сейчас воздушное судно кружит над Харьковской областью.

09:11 В Полтавской области из-за возможного прибытия эвакуированных украинцев возникли столкновения граждан с правоохранителями. Потасовка местных жителей с полицией возникла при въезде в Новые Санжары.

Жителям города стало известно по слухам, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города.

В то же время в аэропорту "Харьков" комментируют прибытия рейса с эвакуированными из Уханя украинцами. Попросили не сеять панику, а также заявили, что спецборт может прилететь в Харьков, но только транзитом.

08:48 Самолет с эвакуированными украинцами изменил курс и развернулся в небе над Харьковской областью.

Согласно открытым данным, самолет авиакомпании SkyUp, который ночью вылетел из Уханя, залетел на территорию Украины с юга. Несмотря на то, что пунктом посадки значится Борисполь, самолет резко изменил курс и развернулся в направлении Харькова.

Однако уже в 07:40 в небе над Харьковской областью судно изменило еще раз курс и полетело в направлении Днепра.

Сейчас, по данным харьковской журналистки Татьяны Доцяк, в аэропорту Харькова находятся около 10 автобусов спасательной службы и три автомобиля "скорой".

Как пишут в Telegram-канале PavlovskyNews, спецборт с украинцами за 40 минут намотал уже 10 кругов между Днепром, Полтавой и Харьковом.

"В сетях обсуждают две версии почему это происходит. Густой туман и переизбыток горючего (самолет может быть слишком тяжелым для посадки)", - пишут в интернете.

Однако самолет ждут в аэропорту "Борисполь". Там собрались журналисты и спасатели ГСЧС. Также о прибытии самолета свидетельствуют данные на табло.

"В тоже время, на въезде в село Новые Санжары полтавской области начали съезжаться автобусы нацгвардии. Может подтвердится вариант размещения людей в местном санатории", - написали в Telegram-канале.

Отметим, что данная информация противоречивая. Пока точное направление самолета неизвестно.