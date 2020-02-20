Пригласил домой: в Одессе полицейский жестоко надругался над школьницей

В Одессе разгорелся скандал из-за дикого инцидента со школьницей - ее с помощью шантажа заманил к себе домой полицейский, после чего изнасиловал.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Инцидент произошел 11 февраля.

"Ученица 11-го класса одной из одесских школ сообщила своему учителю о том, что в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Полицейский путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия. Начато досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее 41-летняя жительница Белой Церкви подверглась нападению на безлюдной улице города, ее ограбили и изнасиловали.