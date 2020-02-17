Ударили ножом и изнасиловали: под Киевом поймали пару юных преступников, фото

41-летняя жительница Белой Церкви (Киевская область) подверглась нападению на безлюдной улице города. Потерпевшей нанесли несколько ножевых ранений, ее ограбили и изнасиловали.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции в Киевской области

"Двое неизвестных напали на прохожую поздно вечером на безлюдной улице. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой - наблюдал со стороны, потом забрал у потерпевшей мобильный телефон. После чего они скрылись в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Потерпевшая сумела добраться до своего дома и вызвать медицинскую помощь и полицейских. По ее описанию были составлены приметы нападавших, вскоре их личности были установлены, подозреваемые задержаны.

Двое местных жителей, возрастом 18-19 лет, признались в содеянном и предоставили показания. Во время обыска по месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, указывающие на их причастность к преступлению.

По данному факту открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (грабеж), ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику, который похитил у женщины мобильный телефон, инкриминируют только грабеж. Его старший товарищ подозревается в совершении разбойного нападения и изнасиловании.

"Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для задержанных выберет суд", - уточнили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белой Церкви полиция провела эвакуацию почти двухсот жителей 70 квартир многоэтажного дома из-за тротила в подвальном помещении.