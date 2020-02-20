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В Германии произошла кровавая стрельба сразу в двух барах, много погибших и раненых: фото и видео

четверг, 20 февраля 2020, 06:58
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В среду, 19 февраля, в немецком городе Ханау неизвестный вооруженный атаковал два бара-кальянные.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс hessenschau.de.

Известно, что поздно вечером мужчина атаковал кальян-бар в центре города Ханау. Там он расстрелял три человека. Очевидцы рассказала о восьми-девяти выстрелах.

Затем преступник на темном автомобиле поехал в район Кессельштадт и вошел в другой кальянный бар, где убил еще пять человек.

Всего вследствие трагедии погибли восемь людей, еще пятеро - тяжело ранены. Данную информацию уже подтвердила полиция.

Позже предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело.

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Как сообщал "Апостроф", 5 октября прошлого года в одном из баров американского города Канзас-Сити произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека.

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