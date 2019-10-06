В США произошла кровавая стрельба в баре, много погибших: фото и видео с места

5 октября в одном из баров американского города Канзас-Сити произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека.

По данным местной полиции, еще девять человек получили ранения.

Нападение на кафе произошло ночью. По уточненным данным, стрельбу открыли в баре Tequila KC.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тела четырех человек. Пятерых раненых госпитализировали.

На данный момент жертвы не опознаны. Кроме того, подозреваемый в стрельбе еще не задержан.

Сотрудники полиции изучают видео с камер наблюдения этой местности.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в США в один день, 3 августа, произошла стрельба в двух городах: в городе Эль-Пасо (штат Техас), где было убито более двух десятков человек, и в Дейтоне (штат Огайо) – убито 9 человек. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Десятки убитых и раненых: что известно о двух кровавых бойнях, всколыхнувших США.