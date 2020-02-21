Эвакуированная украинка показала жуткое состояние санатория в Новых Санжарах: видео

Одна из эвакуированных из Китая украинок показала на видео условия для проживания в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области. На кадрах видно, что санаторий находится в жутком состоянии.

На своей странице в Instagam украинка Александра Волкова показала свою комнату. Она также за кадром рассказала, что душ "бьется током", а входная дверь в комнату просто не закрывается.

Несмотря на такие условия, она и другие эвакуированные остаются в приподнятом настроении. И это после того, что им вчера пришлось пережить по возвращению на родину.

Осторожно в видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал "Апостроф", большинство местных жителей высказались "за" прибытие эвакуированных украинцев из Китая в Санжары, лишь единицы были против. Предполагают, что протест в Новых Санжарах был постановочный и купленный.