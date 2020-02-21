В сети раскрыли неожиданные данные о протестах в Новых Санжарах

Украинские власти не подготовили надлежащее место для пребывания на карантине украинцев, которые были эвакуированы с китайского Уханя.

Об этом сообщает волонтер Тим Златкин на Facebook-странице.

По его словам, большинство местных жителей высказались "за" прибытие эвакуированных в Санжары. Лишь единицы высказались против. Исходя из этого стало известно, что многие протестующие не местные.

"Большая часть машин этих молодчиков на Днепровских номерах. Которые подтянулись с утра. Основные кураторы так называемого "протеста", которые подбуривали местных на сопротивление - тупо стоят в стороне. Лишь несколько типочков бегают вокруг и заводят толпу", - написал Златкин.

По словам волонтера, привезенные 20 февраля на место события нацгвардейцы и усиление полиции знали о подготовленном месте для карантина украинцев из Китая изначально. По строгому приказу они не могли разглашать эту информацию.

Златкин сделал вывод, что протест в Новых Санжарах был постановочный и купленный. Но у волонтера нет предположений, кто может за этим стоять.

Подробнее о том, что на данный момент происходит в Новых Санжарах, читайте в материале "Апострофа": Эвакуированные украинцы уже в санатории в Новых Санжарах: фото, видео и все подробности.