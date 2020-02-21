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Новый виток войны: в Сирии произошли смертельные бои с участием войск Путина и Эрдогана

пятница, 21 февраля 2020, 08:20
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В Сирии к боям между войсками власти президента Башара Асада и его противниками из рядов сирийских повстанцев в провинции Идлиб присоединились на противоположных сторонах войска России и Турции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

В Турции заявили, что вследствие военных действий они потеряли двоих бойцов и еще пятеро были ранены в результате воздушного удара. Они пытались отбить территории, которые силы Асада захватили в последнее время в этой провинции на северо-западе Сирии при поддержке России.

В то же время в Москве заявили, что бомбардировщики Военно-воздушных сил России Су-24 совершили удары по "бандформированиях", как в Москве и Дамаске называют протиасадовских повстанцев, и уничтожили некоторую их бронетехнику.

Анкара, со своей стороны, подчеркнула, что жертвы среди турецких сил вызвал налет сирийского самолета. В ответ говорит Турция, она осуществила артиллерийский удар по силам Асада и уничтожил 50 военных и некоторые вооружения. В Москве заявляют, что в результате турецкого обстрела ранены только четверо сирийских военных.

Сирийское бюро наблюдений по правам человека, действующего в Лондоне, но имеет информаторов на местах, со своей стороны, заявило, что в результате нынешних боев погибли в общей сложности не менее 27 человек: двое турецких военных, 14 повстанцев и по крайней мере 11 бойцов сил Асада. По данным бюро, повстанцы смогли отбить село Нейраб, но вечером были вынуждены снова отступить.

При этом министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с Россией об урегулировании ситуации в Идлибе будут продолжены.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что в случае гибели еще хоть одного турецкого военного в Сирии он начнет там полномасштабную военную операцию против сил Асада.

Но при этом Турция заявляет, что не намерена идти на прямую конфронтацию с войсками России в Сирии.

По данным издания Bloomberg, Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot. Она заявила, что хочет развернуть их на южной границе, чтобы иметь возможность наносить удары в случае любых атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации.

В публикации говорится, что Турция "могла бы применять истребители-бомбардировщики F-16 для нанесения ударов по силам президента Сирии Башара Асадам в Идлибе", если комплексы Patriot будут развернуты в приграничном районе.

Издание добавляет, что якобы Анкара рассчитывает, что применять указанные комплексы Patriot будут американские военные. Запрос турецкой стороны было передано на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри. Вашингтон пока не дал ответа. В материале отмечается, что Турция "намерена дать отпор" сирийским силам в провинции Идлиб до конца текущего месяца, "даже если ценой этого будет напряженность в отношениях с Россией в сферах туризма и торговли".

Как сообщал "Апостроф", 17 февраля смертник исламистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) подорвал грузовик со взрывчаткой в штабе российско-сирийской группировки на западе провинции Алеппо в Сирии.

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