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Десятки убитых, уничтожена техника: мощный удар по военным Путина в Сирии попал на видео

понедельник, 17 февраля 2020, 16:23
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В понедельник, 17 февраля, смертник исламистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) подорвал грузовик со взрывчаткой в штабе российско-сирийской группировки на западе провинции Алеппо в Сирии.

Видео мощного взрыва, снятое беспилотным летательным аппаратом, было опубликовано на странице Kavkaz Center в социальной сети Тwitter.

На опубликованных кадрах видно обозначенный зеленым пятном автомобиль, начиненный взрывчаткой. Заметив его, два десятка людей в военной форме, стоявшие на улице у одного из зданий, начали разбегаться. Возле здания машина взорвалась, после чего над местом взрыва поднялся огромный столб дыма.

"ШАМ. Истишхад (мученическая смерть , - "Апостроф"). Уничтожение штаба асадитов и русских муджахидами ХТШ на западе Алеппо. Сегодня. Сирия", - сказано в подписи к опубликованному видео.

То, что жертвами атаки смертника стали именно российские военнослужащие, подтвердил в своем Telegram-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан Штирлиц

"Опять российских ихтамнетов наминусовали в Сирии и уничтожили их штаб. На Донбасс больше не приедут", - прокомментировал он видео

Как сообщал "Апостроф", ранее турецкие войска пытались атаковать авиабазу "Хмеймим" в Сирии, на которой находятся российские военные.

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