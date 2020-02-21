RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

11:56
В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото Lime
11:44
Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на окраине Чернигова: фото и видео
11:15
Еще один шоумен: сети повеселило видео "Битвы экстрасенсов" с участием лидера "Слуги народа"
11:10
Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике Lime
11:05
Эвакуированная украинка показала жуткое состояние санатория в Новых Санжарах: видео
10:49
Как сейчас выглядит криворожский двор, в котором вырос Зеленский: эксклюзивные фото
10:45
В Украине бьют тревогу из-за нового смертельного развлечения у школьников: фото
10:32
Оззи Осборн пожаловался на мучительную боль, и дело вовсе не в его болезни Паркинсона Lime
10:17
Семья всегда на первом месте: Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом Lime
10:12
Стыд и смех: появились новые фотожабы и карикатуры на протесты в Новых Санжарах
10:01
Закрой рот и гони деньги: известный волонтер рассказала про общение с "важными" мошенниками
09:40
Зима продолжается: в сети показали впечатляющие фото заметенных снегом Карпат
Все новости

Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на окраине Чернигова: фото и видео

пятница, 21 февраля 2020, 11:44
переглянути новину українською

В пятницу, 21 февраля, под Черниговом столкнулись автобус с пассажирами и легковой автомобиль.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс ЧЕline.

Трагедия произошла около села Новоселовки. Там столкнулись два транспортных средства, которые ехали в разных направлениях.

Известно, что водитель легковушки, 1952 года, погиб на месте аварии. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Что стало причиной ДТП будет известно после проведения вскрытия погибшего.

По данным полиции, трагедия случилась около 08:00. Водитель авто Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

Как сообщал "Апостроф", 19 февраля в Мариуполе произошла авария, пострадали два человека, которые находились на остановке общественного транспорта.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: