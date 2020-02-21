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В киевском аэропорту российским пропагандистам запретили въезд в страну: фото и видео

пятница, 21 февраля 2020, 15:00
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В Украину не пустили троих российских пропагандистов, которые прилетели в Киев из Минска читать тренинги и лекции о том, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.

Так, в страну не пустили специалиста по вопросам информационной и кибервойны Дмитрия Сидорина, который читал лекции в оккупированном Крыму.

Также во въезде отказали "СММ-тренеру" Андрею Фрольченкову, который незаконно посещал оккупированный Крым., а также редактору службы контента запрещенного в Украине поисковика "Яндекс" Екатерине Дементьевой.

В Украину пропагандистов пригласила "Школа предпринимательства и коммуникаций". Всем троим запрещен въезд в Украину на 3 года.

В Telegram-канале STERNENKO говорится, что хедлайнерами мероприятия с их участием должны были стать журналист Дмитрий Гордон и его супруга.

Напомним, что 18 февраля в Украину вернулся журналист Николай Семена, который был незаконно осужден Россией в захваченном Крыму.

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