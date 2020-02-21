В Одессе водитель маршрутки избил пассажира, помогавшего матери с ребенком: видео

В Одессе водитель маршрутного такси избил одного из жителей города, когда тот стоял в ожидании транспорта на остановке.

Как пишут местные СМИ, мужчина собирался поехать домой, но в итоге отправился в больницу. Инцидент произошел на Итальянском бульваре.

"Евгений Прохоженко ожидал транспорт на остановке. Рядом - стояла женщина с детской коляской, которую водитель маршрута №190 не пускал в салон. Сначала завязалась словесная перепалка, которая закончилась не очень хорошо", - говорится в сообщении.

В результате инцидента одессит получил травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, что в киевское маршрутке №535 ранее сидевший за кражу мужчина снова взялся за свое и украл из кармана пассажира мобильный телефон.