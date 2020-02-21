В российском морге устроили стриптиз в честь 23 февраля: опубликовано видео 18+

В Санкт-Петербурге сотрудники морга устроили корпоратив, на который пригласили профессиональную стриптезершу по случаю празднования 23 февраля.

Как пишут местные СМИ, зажигательный танец горячая девушка исполнила в ординаторской петербургского Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Один из присутствующих на праздновании, которое состоялось 22 февраля, снимал все на видео. Непонятным образом кадры попали в сеть, после чего разгорелся громкий скандал.

Дело в том, что на видео удалось рассмотреть заведующего отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктора Василенко. Мужчина подтвердил информацию о том, что его учреждение действительно заказало стриптиз для корпоратива своих сотрудников.

Напомним, что в ночном клубе заметили танцующего со стриптизершами главного таможенника Украины Максима Нефедова.