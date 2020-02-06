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Главного таможенника Украины сняли на видео со стриптизершами в ночном клубе

четверг, 06 февраля 2020, 16:04
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В ночном клубе заметили танцующего со стриптизершами главного таможенника Украины Максима Нефедова.

Видео опубликовало на YouTube-канале издание "Страна.ua".

Нефедов пришел в столичный элитный клуб Queen. Там он не просто посетил общую программу со стриптизом, а зашел в отдельную комнату - secret room De Sad

"Это место в клубе славится своим порно-шоу. Собственно, во время этого порно-шоу и засняли там Нефедова", - пишут в сети.

Отмечают, что на это шоу можно попасть только по предварительной записи. Анонсы вечеринок есть в соцсети Instagram. Там часто проводят вечеринки в стиле БДСМ.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря 2019 года в здании Национального банка состоялся новогодний корпоратив, на котором выступали танцовщицы стриптиза.

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