Под Ровно пьяный лихач устроил страшное ДТП: фото и видео момента аварии

В пятницу, 21 февраля, в Ровненской области пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "RadioТрек".

ДТП произошло в городе Вараш. По предварительной информации, водитель автомобиля марки BMW не увидел пешехода. Свидетели рассказали, что виновник аварии протянул женщину на крыше своего авто несколько десятков метров. Ее с различными травмами медики госпитализировали.

Во время освидетельствования на состояние опьянения водителя, прибор полиции Драгер показал результат 2.66 промилле. Парень-водитель заявил, что раскаивается, говорит, что женщина сама выбежала на дорогу. Также водитель пояснил свое состояние тем, что выпил только немного пива.

Отмечают, что возраст водителя неизвестен, но выглядит он очень молодо. Также нет информации о пострадавшей женщине.

Как сообщал "Апостроф", 21 февраля под Черниговом столкнулись автобус с пассажирами и легковой автомобиль.