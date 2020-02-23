Астронавт, пытавшийся доказать, что Земля плоская, погиб на глазах у зрителей: видео

В Калифорнии (США) трагически погиб 64-летний астронавт Майк Хьюз, пытавшийся доказать, что Земля плоская.

Об этом сообщает Daily Mail.

Аварийная посадка паровой ракеты прошла около Барстоу в штате Калифорния.

По данным издания, Хьюз находился в аппарате вместе со своим напарником Уолдо Стейксом, он пытался подняться в воздух, не используя при этом передовые технологии.

На кадрах трагической аварии видно, как ракета взлетает высоко в воздух. Через несколько секунд она падает на землю, на заднем плане слышны крики напуганных зрителей.

Отмечается, что Хьюза и его полеты спонсировало общество "Плоская Земля", члены которого верят в то, что государственная космическая программа является заговором, а планета на самом деле плоская.

Хьюз в ходе независимой от госпрограмм миссии должен был отправиться за пределы атмосферы и доказать, что Земля плоская.

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